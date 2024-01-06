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السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استقرار الأحوال الجوية بقري ومدن البحيرة

طقس مستقر
طقس مستقر

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، أحوال جوية مستقرة، وطقس مائل للدفئ، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي22درجة مئوية، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، مع رياح خفيفة إلي معتدلة ، مثيرة للرمال والأتربة.

 

مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، خاصة في المناطق الصحراوية ، مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر .

 وفي ميناء الصيد بالمعدية تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر ، تمهيدا لبدء رحلات الصيد في مياة البحر المتوسط ، سواء رحلات اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات إسبوعية .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين ، حصاد المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والبسلة والموالح . وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية .

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