استقرار الأحوال الجوية بقري ومدن البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، أحوال جوية مستقرة، وطقس مائل للدفئ، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي22درجة مئوية، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس بشكل دائم ، مع رياح خفيفة إلي معتدلة ، مثيرة للرمال والأتربة.

مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، خاصة في المناطق الصحراوية ، مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر .

وفي ميناء الصيد بالمعدية تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر ، تمهيدا لبدء رحلات الصيد في مياة البحر المتوسط ، سواء رحلات اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات إسبوعية .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين ، حصاد المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والبسلة والموالح . وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية .