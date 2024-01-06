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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق البحيرة اليوم السبت 6 يناير

أسواق البحيرة
أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة، بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024م، إنخفاض ملحوظ في أسعار البطاطس، والتي تراوحت مابين 7 إلي 10جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار البصل مابين 24 إلي 28 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم 8 إلي 11 جنيها.

 

ينما تراوح أسعار القلقاس مابين 24إلي 26جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 20إلي 24جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلي 12جنيها للكيلو .

 

كما تراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 7إلي 9جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار اليوسفي مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 45إلي 50جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 45إلي 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو .

الجريدة الورقية