أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق البحيرة اليوم السبت 6 يناير

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة، بقري ومدن محافظة البحيرة، اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024م، إنخفاض ملحوظ في أسعار البطاطس، والتي تراوحت مابين 7 إلي 10جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار البصل مابين 24 إلي 28 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم 8 إلي 11 جنيها.

ينما تراوح أسعار القلقاس مابين 24إلي 26جنيها للكيلو وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو ،والفلفل البلدي مابين 20إلي 24جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10إلي 12جنيها للكيلو .

كما تراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 7إلي 9جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 6جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10 إلي 12 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار اليوسفي مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 45إلي 50جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 45إلي 50جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو .