استقرار أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم السبت 6 يناير 2023

في جولة صباحية داخل أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة، بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت الموافق 6 من شهر يناير 2024م، والتي شهدات إستقرارا في الأسعار.

حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 78 إلي 85 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلي 75جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 50 إلي 55 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري مابين 100إلي 120جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 280إلي 360جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 240إلي 270جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 200إلي 220جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 180إلي 190جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160إلي 180جنيها للكيلو.

أما أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلي 70جنيها للكيلو .