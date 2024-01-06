جولة ميدانية لزيارة كنائس الإسماعيلية للتهنئه بعيد الميلاد المجيد

يقوم اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ظهر اليوم السبت بجولة ميدانية لزيارة عدد من الكنائس بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتتضمن الجولة التي يرافقها خلالها قيادات تنفيذية وأمنية ورجال الازهر والأوقاف وبرلمانيون زيارة الكنيسة الأرثوذوكسية بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لتقديم التهنئة للأنبا سارافيم أسقف الاقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية و توابعها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وزيارة الكنيسة الإنجيلية بطريق أم كلثوم بحي اول مدينة الإسماعيلية، لتقديم التهنئة للقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وفي سياق متصل عززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتأمين محيط الكنائس بالمحافظة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وتبدأ مراسم القداس داخل الكنائس مساء اليوم السبت .