السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران المدني يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

وزير الطيران
وزير الطيران

 

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب عن خالص تهانيه لجميع الأخوة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد، وجاءت تهنئة وزير الطيران: " أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع المصريين  بالخير واليُمن والبركات، وأن يعُم السلام على مصرنا الحبيبة، وعلى العالم أجمع بالأمن والأمان وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وقداستكم بخير»..

مواد متعلقة

الملايين يحتشدون في صنعاء تحت حماية الطيران الحربي.. صور

أكاديمية مصر للطيران تنظم دورات تدريبية للشباب في مجال سلامة الغذاء

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

مصر للطيران: تعليمات مشددة بشأن سفر القصر.. تعرف عليها

غرفة شركات السياحة: نرفض بشكل قاطع بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص

مستشفى مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية

الجريدة الورقية