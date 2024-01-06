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السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حريق بولاية نيوجيرسي الأمريكية.. ودخان كثيف يغزو السماء

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت وسائل أمريكية أن حريقا كبيرا اندلع بمستودع في مدينة إليزابيث بولاية نيوجيرسي، مما أدى إلى إطلاق عمود من الدخان الكثيف في السماء، وفق روسيا اليوم.

 

وأفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن الحريق اندلع في مبنى صناعي بالقرب من مطار نيوارك ليبرتي الدولي في الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي، ويشارك أكثر من 100 رجل في إخماد الحريق.

وتقدر السلطات أن الحريق سيتم إخماده بالكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى الحريق إلى انهيار جزء من سقف المبنى، وغير معروف في الوقت الحالي نوع المواد المخزنة داخل المستودع.

ولم ترد أنباء فورية عن سبب الحريق داخل المجمع الصناعي الذي يضم العديد من الشركات المختلفة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.


 

 

 

 

الجريدة الورقية