هدف فوز توتنهام على بيرنلي بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

نجح توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار على نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز السبيرز على بيرنلي بهدف واحد من خلال بيدرو بورو في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي توتنهام على مجريات الشوطين الأول والثاني خلال اللقاء، فقد استحوذ السبيرو على الكرة بنسبة 65%، بينما أمتلك بيرنلي الكرة 35%.

هدف فوز توتنهام على بيرنلي.. فيديو

بهذا الفوز نجح توتنهان في العبور للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما على صعيد الدوري الإنجليزي، فيتواجد توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة، فيما يحل بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، إيميرسون رويال، إ، بن دافيز، ينوما أودوجي.

الوسط: أوليفر سكيب، بينتانكور، جيوفاني لو سيسلو.

الهجوم: ريتشارليسون، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.