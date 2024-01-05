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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شارك  عبدالحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داخل الكنيسة الإنجيلية فى قصر الدوبارة بالقاهرة.


وحرص نقيب المحامين، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والاخوة المسيحيين، داعيًا الله عز وجل، بأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائما بالأمن والأمان.

جاء ذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

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