نقيب المحامين يشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داخل الكنيسة الإنجيلية فى قصر الدوبارة بالقاهرة.



وحرص نقيب المحامين، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والاخوة المسيحيين، داعيًا الله عز وجل، بأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائما بالأمن والأمان.

جاء ذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.