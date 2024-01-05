شرب الحليب بكثرة يسبب مخاطر للكبد والجهاز الهضمي

استهلاك الحليب يمكن أن يدمر الكبد، وفي نفس الوقت الجهاز الهضمي لجسم الإنسان، توصل العلماء الروس إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة 25 عينة من الحليب تم شراؤها من منافذ البيع بالتجزئة المختلفة في ظروف معملية.

ونشرت بيانات هذا الفحص في الصحافة وخلص العلماء إلى أن الحليب الذي يباع في عبوات من مادة البولي إيثيلين أو البلاستيك يحتوي على مواد كيميائية تشكل خطرا على جسم الإنسان وينتهي بها الأمر في الحليب من العبوات التي تحتوي على مكونات بلاستيكية، وخاصة الفثالات.

وذكر الخبراء أن 40% من عينات الحليب من الزجاجات و58% من عينات الحليب من الأكياس تحتوي على مادة الفثالات.

من وجهة نظر كيميائية، الفثالات هي استرات حمض الفثاليك نظرًا لخصائصها المميزة، غالبًا ما يطلق على الفثالات اسم الملدنات الرخيصة - فهي تستخدم في تصنيع معظم منتجات PVC.

تعتبر هذه المجموعة من المواد الكيميائية سامة بشكل عام لكن المشكلة الرئيسية المرتبطة باستخدام الفثالات هي أن هذه المواد يمكن أن تتراكم في الجسم - ونتيجة لذلك، تبدأ في العمل ضد الشخص.

وتشير الأدلة العلمية المتاحة إلى أنه بمجرد دخول الفثالات إلى الجسم، فإنها تتحول إلى مستقلبات لها قدرة مدمرة على الأعضاء والأنسجة وقد لاحظ العلماء تأثيراً سلبياً كبيراً لهذه المواد على جهاز الغدد الصماء وإنتاج الهرمونات وعلى الكلى وأعضاء الجهاز التنفسي وهذه المرة، ذكر الباحثون أن الكبد والجهاز الهضمي يعانيان من شرب الحليب المحتوي على الفثالات.

ويحذر الخبراء من أن الفثالات الموجودة في البلاستيك والبولي إيثيلين تدخل الجسم ليس فقط مع الحليب، ولكن أيضًا مع السوائل والمنتجات الأخرى الموجودة في العبوات البلاستيكية وينصح الخبراء بالتقليل من استهلاك هذه المنتجات وعدم تخزين المواد الغذائية في عبوات بلاستيكية.