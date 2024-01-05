اقرأ غدًا بالوفد.. "حماية المستهلك": عقوبات رادعة ضد محتكري السلع الاستراتيجية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حماية المستهلك: عقوبات رادعة ضد محتكري السلع الاستراتيجية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"حماية المستهلك": عقوبات رادعة ضد محتكري السلع الاستراتيجية

عبدالسند يمامة يهنيء البابا والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد

والبابا تواضروس يرأس احتفال العيد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية مصر الثاقبة أمام الإدارة الأمريكية

إسرائيل تواصل الإبادة في غزة والتنكيل بالمعتقلين

البرغوثي: الموقف المصري والصمود الفلسطيني ضمانة لمنع التهجير

"معيط": الدولة تفي بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف

الانفجارات تهز الخرطوم وجرائم الدعم السريع تنسف مبادرة وقف الحرب

إثيوبيا تشعل القرن الإفريقي وتصعد الموقف في البحر الأحمر

انخفاض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي بنسبة 8%