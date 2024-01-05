Netflix تعلن عن الموسم الثاني من Arcane في إعلان تشويقي بدقيقة واحدة

أصدرت شركة Riot Games مقطعًا تشويقيًا جديدًا للموسم الثاني الذي طال انتظاره من Arcane والذي من المقرر أن يصل إلى Netflix في نوفمبر المقبل. يركز Arcane على العلاقة بين الأختين والمنافستين، Vi وJinx، حيث يجدان نفسيهما على طرفي نقيض في الصراع بين مدينة Piltover المثالية ومدينة Zaun المضطهدة تحت الأرض. يعرض المقطع الدعائي الجديد وارويك الذي تحول إلى إنسان ومستذئب، بالإضافة إلى الكيميائي المجنون سينجد، الذي ابتكر شيمر، الدواء الذي يقع في قلب قصة العرض.

يتطلع الموسم الثاني إلى جلب المزيد من نفس الحركة الخيالية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجولة الأولى. هذا مقطع دعائي، والمعروف باسم النظرة الأولى، لذا فهو ليس قنبلة مفسدة ضخمة أو أي شيء من هذا القبيل. المقطورة ثقيلة في الجو لكنها خفيفة في التفاصيل. مشاهدته أدناه.



أصدر المطور مجموعة من الإعلانات والاكتشافات الأخرى لبدء موسم 2024 في League of Legends إلى جانب إصدار عرض دعائي جديد لـ Arcane. أحد إعلاناتها هو وصول Vanguard إلى League في محاولة لمكافحة العدد المتزايد من الروبوتات في اللعبة، وكذلك استجابة لحسابات smurf التخريبية - حسابات جديدة تم إنشاؤها بواسطة لاعبين ذوي خبرة للدخول في مباريات ضد لاعبين ذوي تصنيف أقل — في المرتبة وإلى زيادة في البرمجة النصية.

ظهرت Vanguard لأول مرة كنظام مكافحة الغش الدائم لشركة Riot لـ Valorant. وقد أثار تنفيذه جدلاً، لأنه يحتوي على مكون وضع kernel الذي يتيح له الوصول إلى قلب كمبيوتر اللاعب. ومع ذلك، فإن حقيقة جلب الشركة إلى League ربما تعني أنها كانت فعالة في إبعاد الغشاشين. قالت شركة Riot إن شركة Vanguard ستسمح لها بإنهاء المباريات المباشرة وإعادة LP للاعبين عندما تكتشف أنهم لعبوا ضد الغشاشين والروبوتات.

تقوم شركة Riot أيضًا بإجراء تغييرات على النظام التصنيفي للعبة وكيفية تقييم مهارة اللاعب. يقول المطور إنه سيقلل من المباريات بين اللاعبين من رتب مختلفة إلى حد كبير، وهو ما سيترجم بعد ذلك إلى عدد أقل من السنافر مما قد يجعل الألعاب أقل متعة بكثير.