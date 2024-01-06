لجنة المصالحات بأسيوط تقوم بتسوية خلاف بين قريتي بانوب ونجع سويلم

قامت اللجنة العليا للمصالحات في مقر ديروط بمحافظة أسيوط، بتسوية وحل خلاف قديم بين عائلة الحنايشة في قرية بانوب وقرية نجع سويلم التابعتين لمركز ديروط، وتم إتمام جلسة صلح تحت مظلة الأمن في مركز شرطة ديروط، حيث تم التوسط والتشاور بين الطرفين لإعادة السلم والتفاهم المنشود.

في الجلسة، ألقى رجال الدين كلمات قوية حثوا فيها على العفو والإخاء بين الشباب الأعضاء في العائلتين المتنازعتين، تم تشجيعهم على ترك الماضي والتفكير في المستقبل، وأكدوا على ضرورة العيش سويًا كأشقاءٍ ومحبين. وقد توشحت الأجواء بالمودة والسلام بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق وتصالحوا.

وشهدت هذه الجلسة تعاطفًا من القريب والبعيد، حيث تعانقت الأطراف وبادلوا التهاني والتبريكات بعد تحقيق الصلح، وقد أعربوا جميعًا عن سعادتهم وارتياحهم للنجاح الذي تحقق في هذه العملية،

تجدر الإشارة إلى أن التصالح والمصالحة هما دليل قوة وثقة المجتمع، حيث يُعتبران أدواتٍ مهمةٍ لحل الخلافات وإعادة السلام إلى المجتمعات المتضررة.

تأتي هذه النتيجة الإيجابية في إطار جهود الدولة لتعزيز التعايش والسلم الاجتماعي، وتعزيز قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان. فقد تم تفعيل الدور الرياضي للعقل المستنير بالمحافظة على الوحدة والتآخي بين المواطنين، والمساهمة الفعالة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

هذه الجلسة تعد خطوة هامة على طريق بناء المجتمع المترابط والمتفاهم، حيث يصبح الاختلاف والتنوع محل تقدير واحترام وليس سببًا للصراع والانقسام.

إن الجهود المتواصلة للجهات المعنية لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة هي نموذج حضاري يمكن أن يكون مصدر إلهام للمجتمعات الأخرى في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم.

جانب من جلسة الصلح

جانب من جلسة الصلح

جانب من جلسة الصلح