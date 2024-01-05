المقاومة الفلسطينية بغزة تدعو عائلات الأسرى الإسرائيليين لعدم الوثوق بنتنياهو

وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الجمعة، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين هم فى قبضة المقاومة بقطاع غزة، تحذر فيها المجتمع الإسرائيلى من خطورة الوثوق برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وحملت المشاهد، التى بثتها الفصائل عنوان "إلى عائلات الجنود الأسرى.. احذروا"، وقالت فى رسالتها إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، وأعادت المشاهد للمجتمع الإسرائيلى قصة شقيق نتنياهو (يوناتان)، الذى قُتل فى مُحاولة لتحرير الأسرى.

ونوه الفيديو إلى أنّ نتنياهو يقول لعائلات الأسرى بشكل واضح: "ذوقوا ما ذقت بموت أخي".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدّى العدوان المُستمر للاحتلال، إلى دمار هائل فى البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويشير آخر إحصاء منشور من قبل وزارة الصحة فى قطاع غزة إلى استشهاد 22 ألفا و600 شخص، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و910 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.