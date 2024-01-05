مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل مساعدات إغاثية لغزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم الجمعة، 5 طائرات تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة.

وأعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، وصول 5 طائرات لمطار العريش تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة، بالإضافة لأدوية ومستلزمات طبية، حيث وصلت طائرة سعودية تحمل 26،163 طنا من المواد الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية، كما استقبل المطار طائرة من دولة قطر تحمل 36،99 طنا من المواد الغذائية، فيما وصل للمطار طائرة من بلجيكا تحمل 5،329 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات طبية والمواد الإغاثية لغزة.

كما استقبل المطار طائرةً من إثيوبيا، منظمة اليونيسف، تحمل لبن أطفال، تزن 86،392 طنا، كما استقبل المطار طائرةً من دولة الإمارات تزن 24،510 من الأطنان، تحمل خيام وأدوية.