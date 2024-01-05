رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يرسل برقية تهنئة إلى البابا تواضروس



ارسل الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى قداسة البابا تواضروس الثاني.



وأعرب الدكتور عيسي إسكندر عن خالص تهانيه بعام ميلادي جديد موفق لبلدنا الحبيب وللشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والعالم أجمع.

وتمنى اسكندر أن يشهد العام الجديد حلول السلام والأمن على المنطقة وعلي جميع ارجاء العالم ، متمنيآ للبابا تواضروس ولجميع الشعب المصرى أن يعيد عيد الميلاد المجيد عليهم بالصحة والخير والبركات.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة بوسط القاهرة، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وخلال مشاركة سيادتها في الاحتفالية، قدمت السفيرة سها جندي التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، ووجهت رسالة مفادها أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان، مضيفة أن التاريخ سيظل يسطّر بحروف من نور كيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ.

واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها متمنية للقيادة السياسية ولجميع المصريين عامًا سعيدًا مليئًا بالخير والمحبة وتتحقق فيه كل الآمال والأمنيات.

يشار إلى أن الاحتفال ترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور راعي كنيسة قصر الدوبارة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق الترانيم بالكنيسة.

كما تضمن برنامج الاحتفالية، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة شكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.