وفد أمريكي من أمام معبر رفح: آلاف النازحين بغزة يحتاجون الماء والغذاء

قال السيناتور الأمريكي كريستوفر فان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الشيء الذي نسمعه هو ان الوضع يائس كما كنا نسمع مرة اخري ولكن عندما نتحدث للناس الذين يشهدون هذا كل يوم فانه يحدث فرقا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري خلال زيارته الي شمال سيناء، لذلك نعتزم العودة الي الولايات المتحدة للتحدث مع زملائنا في مجلس الشيوخ أننا بحاجة الي بذل مزيد من الجهد لضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية المقدمة.

موتمر صحفى من أمام معبر رفح المصرةدى

وأشار الي أننا نعمل مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط للتأكيد علي معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات.

من جانبه قال السيناتور جيفري ميركلي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن آلاف من الجرحى والمصابين في غزة يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية، وهذا يحتاج الي رؤية كبيرة من علي ارض الواقع، واهتمام كبير بما يحدث في غزة حتي لا تحدث مجاعة.

وكان الوفد الأمريكي قد قام بزيارة الي معبر رفح البري وتفقد المساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأثناء وصول الوفد الي مطار العريش الدولي كان في استقباله اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وفي حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.