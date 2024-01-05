جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث

أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الي الاستعداد التام لكافة الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأى طارئ.

كما أشار المحافظ، إلى تكليفاته لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

كما تابع محافظ جنوب سيناء موقف منظومة المتغيرات المكانية، والتأكيد علي أهمية الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم لها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.