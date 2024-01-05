146 مليون جنيه لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي مواصلة مدن المحافظة في القيام بحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراض وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكذلك على متابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض المحافظة، بالإضافة الى بعض مشروعات البنية التحتية الجارية فى المخلفات بما يساهم في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.