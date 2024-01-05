الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

146 مليون جنيه لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي مواصلة مدن المحافظة في القيام بحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراض وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكذلك على متابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض المحافظة، بالإضافة الى بعض مشروعات البنية التحتية الجارية فى المخلفات بما يساهم في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

 

 حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.

الجريدة الورقية