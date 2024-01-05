متابعة مستمرة للمشروعات الجارية بمحافظة جنوب سيناء

أشار اللواء خالد فودة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وجولاته الدورية على أرض الواقع، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن المحافظة والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات

وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن آمن وملائم ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.