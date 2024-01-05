الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

متابعة مستمرة للمشروعات الجارية بمحافظة جنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أشار اللواء خالد فودة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وجولاته الدورية على أرض الواقع، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

 

 بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن المحافظة والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن آمن وملائم ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

 

الجريدة الورقية