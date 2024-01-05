فيرمينو يستهدف الرحيل من الأهلي في الشتوية وهذه وجهته القادمة

أكدت تقارير سعودية اليوم أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو يستهدف الخروج من نادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد سوء المستوى الذي لازمة طوال مشاركته بقميص الفريق خلال الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة Talk Sport الرياضية أن فيرمينو يستهدف الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي، حيث يريد اللاعب خوض تجربة جديدة خارج القلعة الخضراء التي لم يتمكن من تقديم المستوى المأمول فيها.

ولم يتمكن فيرمينو من تسجيل سور 3 أهداف فقط بقميص الأهلي كانت في أول مباراة له مع الفريق أمام الحزم ببطولة الدوري، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن البرازيلي الدولي من التسجيل ليجد هجومًا حادًا من جمهور النادي وطالب البعض بضرورة استبداله بمهاجم كبير.

وقرر مدرب الأهلي ماتياس يايسله الاعتماد على فراس الريكان بصفة أساسية في هجوم الأهلي، لحين التعاقد مع صفقة مهاجم أجنبي مميزة أملا في الارتقاء بالقوة الهجومية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الأنباء أن اللاعب يتلقى أكثر من عرض برازيلي خلال الفترة الحالية، كما تلقى عرضًا من نادي الاتفاق الذي يستهدف ضمه بناءً على رغبة المدرب ستيفن جيرارد.

الهلال السعودي يصرف النظر عن ضم لاعب آسيوي

صرفت إدارة نادي الهلال السعودي النظر عن التعاقد مع لاعب آسيوي لضمه لقائمة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وذكرت مصادر قريبة من المادي أن إدارة الهلال لم تجد لاعباً آسيوياً صاحب قدرات كبيرة يستحق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتقرر صرف النظر عن الصفقة وتأجيلها للوقت المناسب.