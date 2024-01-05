وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام علي سيادتكم وعلي جميع الأخوة الأقباط بالخير واليُمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية .. وكل عام وسيادتكم بخير .