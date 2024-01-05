فوائد الرمان للدماغ

الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وتحديدًا صحة الدماغ، فهو يساعد على تقوية الذاكرة، وتعزيز النوم بشكل أفضل.

فوائد الرمان

يحتوي الرمان علي بعض العناصر الغذائية، ومنها فيتامين C والفولات والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والألياف، بالاضافة إلى مضادات الأكسدة التي تستهدف الالتهابات وتعزز صحة الدماغ.

كما يساعد الرمان على الوقاية من الزهايمر، حيث يحتوي على الإلاجيتانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة، يعد المستقلبات المشتقة من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء في الرمان.

وقد تساعد الكميات العالية من المغنيسيوم في الرمان على تعزيز النوم بشكل أفضل وعلاج الأرق، حيث يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.