الحديد من أهم العناصر لعمل وظائف الجسم بشكل صحيح، وهناك أعراض واضحة تحذر من نقصه في الجسم، أبرزها التعب السريع.

أسباب نقص الحديد في الجسم

قد يشعر الشخص بالتعب فور استيقاظه، وعند حمل ثقل بسيط لا يتطلب منه جهدا كبيرا، كما يصبح الجلد شاحبا لأن الدم لا يستطيع حمل الأكسجين بشكل فعال، وبالتالي يتسارع النبض، ويشعر الشخص بالدوار والصداع.

يوكد الأطباء أيضًا أن نقص الحديد يؤثر سلبًا على حالة الشعر والأظافر وتصبح هشة، و تظهر الشقوق في زوايا الفم وتظهر تقرحات مؤلمة على اللسان.

كما يؤدي نقص الحديد فترة طويلة إلى تطور عدد من الأمراض المزمنة من بينها ضيق التنفس وأمراض القلب والأوعية الدموية وضعف منظومة المناعة.

ويمتص الجسم بصورة أفضل حديد الهيم الموجود في المنتجات الحيوانية. كما أن الحديد غير الهيم، الموجود في الأطعمة النباتية، مفيد أيضا، ولكن الجسم يمتصه بمستوى أقل.

ومن أجل امتصاص الحديد بصورة جيدة، من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الدقيقة مع فيتامين Cوالموجود بكميات كبيرة المنتجات، بما فيها الحمضيات.

كما أن هناك مواد تعيق امتصاص الجسم للحديد مثل الكالسيوم والأوكسالات والبوليفينول وبروتين الصويا وبعض الأدوية، مثل أدوية حرقة المعدة، بالاضافة الى عدم تناول أطعمة غنية بهذا العنصر وانتهاء بالحالات المرضية التي تعيق امتصاص الحديد مثل التهابات الأمعاء والأورام الحميدة.