"خطوة على الطريق" مؤتمر لطلاب الصيدلة بجامعة قناة السويس

يستضيف الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة قناة السويس (EPSF-SCU) مؤتمر "خطوة على الطريق"، والذي يُعد واحدًا من أبرز المؤتمرات التعليمية في مجال الصيدلة في مصر والذي يقام تحت إشراف نيهال هيثم مسئول التعليم الصيدلي بالاتحاد و وليد ابراهيم رئيس الاتحاد .



و أوضح محمد اشرف مسؤول مكتب التسويق بالاتحاد أن هذا المؤتمر يتميز بأنه يعقد لأول مرة في جامعة قناة السويس بعد مضي ستة أعوام، حيث يتم استضافته في عام 2024.

يمتد المؤتمر على مدار أربعة أيام، بدءًا من الأول من فبراير وحتى الرابع من فبراير، حيث يتكامل فيها المحتوى التعليمي ليمنح الطلاب فرصة للتعرف على كافة المسارات التوظيفية الصيدلانية.

يتمتع المؤتمر بشعاره الملهم "اصنع مستقبلك"، وتعد هذه النسخة السادسة عشر من المؤتمر الذي استمر لمدة خمسة عشر عامًا.

ويعزز المؤتمر الخبرات العملية والمعرفية للطلاب في مجال الصيدلة، حيث يساعدهم في تحديد شغفهم ومساراتهم الوظيفية في وقت مبكر. يتمكن الطلاب من استكشاف وتعمق في مجالهم المفضل، والتعرف على متطلباته واحتياجاته المستقبلية، مما يمنحهم الفرصة للتفوق والتميز في سوق العمل مقارنةً بزملائهم.

كما أن المؤتمر يهدف إلى ملء الفراغ الذي ينشأ بين فترة الدراسة والانتقال إلى سوق العمل، حيث يعزز تطبيق المعرفة النظرية ويمنح الطلاب فرصة لتطبيق مهاراتهم العملية. يتضمن المؤتمر محاضرات نظرية وورش عمل تعليمية في مجالات مختلفة مثل الصيدلة المجتمعية والتسويق في المجال الطبي والمستحضرات التجميلية والتأمين الطبي و غيرهم.

ومن المنتظر أن يتم في نهاية المؤتمر تنظيم مسابقات تنافسية يشارك فيها الطلاب على مستوى مصر كله في مجالات الصيدلة المجتمعية والتسويق والمستحضرات التجميلية. يعد هذا التنافس فرصة للطلاب لتطبيق ما تعلموه خلال المؤتمر واكتساب المهارات العملية والقيادية.

حيث ان مؤتمر "خطوة على الطريق" يعد تجربة تعليمية مهمة لطلاب الصيدلة في مصر. يوفر المؤتمر بيئة مثالية للتعلم والتفاعل وتوسيع آفاق الطلاب في مجال الصيدلة. يساهم المؤتمر في تطوير قدراتهم وتوجيههم نحو مستقبل مهني واعد، ويساعدهم على بناء شبكة علاقات احترافية قوية في صناعة الصيدلة.

و يعكس مؤتمر "خطوة على الطريق" التزام الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بتمكين الطلاب وتطويرهم ليصبحوا قوة عاملة مؤهلة ومبدعة في مجال الصيدلة.

يعد هذا المؤتمر فرصة للطلاب لاكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم وتوجيهها نحو تحقيق أهدافهم المهنية.

و هو فرصة ممتازة لطلاب الصيدلة للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص التعليمية والتعاونية. يمكن للطلاب أن يتعلموا من الخبرات والمعارف القيمة التي يشاركها المتحدثون المرموقون والخبراء في مجال الصيدلة. كما يتيح المؤتمر للطلاب فرصة لبناء شبكة علاقات احترافية وتبادل الأفكار مع زملائهم من جميع أنحاء الجمهورية.