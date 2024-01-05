مشروبات تخفض الكوليسترول في الدم

يلعب الكوليسترول دورا هامًا في الهرمونات الأساسية بالجسم، إلا أن وجوده المفرط قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

مشروبات تخفض الكوليسترول

وينصح الأطباء بضرورة الحفاظ على مستويات جيدة من الكوليسترول تجنبًا لأمراض القلب والصحة العامة، لذا هناك هناك أدوية مشروبات طبيعية تخفض الكوليسترول في الدم في المنزل، وفيما يلي أبرزها:

عصير التوت لخفض الكوليسترول

يساعد التوت عل خفض الكوليسترول لأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف، وكلاهما معروف بالمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول.

الكركم لخفض نسبة الكوليسترول

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من الخصائص المضادة للالتهابات، وعند إضافته إلى نظامك الغذائي بانتظام، يساعد على التخلص من مستويات الكوليسترول السيئ الزائدة في الدم، كما يعزز صحة القلب.

مشروب الخضراوات الورقية الخضراء

يساعد جسمك في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فعند خلط السبانخ والموز والأفوكادو وكوب التوت وكوب واحد من الحليب النباتي غير المحلى، كلها مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة التي تخفض نسبة الكوليسترول الضار .

القرفة

تحتوي القرفة على خصائص قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، كما تعزز صحة القلب.