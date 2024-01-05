أمرت نيابة سيدي جابر، حبس 5 لصوص ،وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لقيامهم بسرقة 550 ألف جنيه من صاحب مطعم وطباخ بسيدي جابر.

سرقوا 550 ألف جنيه..حبس 5 لصوص بالإسكندرية

وتلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من (مالك مطعم، وطباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـمُبلغ الثانى، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه)، واستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من التقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم ارتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثاني، ولدى قيامه بطلب استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول، فاختمر فـى ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس القائمين بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم وأسيوط.

كما أمرت النيابة العامة حبس عاطل وميكانيكي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم وأسيوط.

وواصلت وزارة الداخلية ، الحملات الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريتى أمن "الفيوم - أسيوط" بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (ميكانيكى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى– عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).

وفى مديرية أمن أسيوط ؛ تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته (2 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش - طبنجة – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطيهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.