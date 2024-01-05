يونيسيف: نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح

أكد المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف، عمار عمار، أن نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي.

وقال "عمار" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إنه: "نعاني صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإغاثية للسكان والأطفال".

وأشار إلى أنه: "أطلقنا تحذيرا من تدهور الظروف المعيشية للأطفال في غزة وتصاعد أعداد الوفيات بينهم، لافتا إلى أن تضرر البنية التحتية والصرف الصحي في غزة يخلق ظروفا مواتية لانتقال الأمراض عبر المياه".

قصف عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

وفي سياق آخر، قُصفت مستوطنة عسقلان وغلاف غـزة برشقات صاروخية، كما تم استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وقام مجاهدو القسام بتفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أدى15 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من منع قوات الاحتلال المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة عشرات الحواجز منذ الصباح الباكر لمنع المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.