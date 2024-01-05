الجمعة 05 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يونيسيف: نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح

لقاح أطفال غزة
لقاح أطفال غزة

 

أكد المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف، عمار عمار،  أن نجحنا بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي.

 

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كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال المزيد من القتلى والجرحى في غزة

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البرغوثي: صمود الشعب الفلسطيني أفشل الحرب الإسرائيلية على غزة

وقال "عمار" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إنه: "نعاني صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإغاثية للسكان والأطفال".

وأشار إلى أنه: "أطلقنا تحذيرا من تدهور الظروف المعيشية للأطفال في غزة وتصاعد أعداد الوفيات بينهم، لافتا إلى أن تضرر البنية التحتية والصرف الصحي في غزة يخلق ظروفا مواتية لانتقال الأمراض عبر المياه".

 

قصف عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

 

وفي سياق آخر، قُصفت مستوطنة عسقلان وغلاف غـزة برشقات صاروخية، كما تم استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

 

 وقام مجاهدو القسام بتفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

 أدى15 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من منع قوات الاحتلال المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة عشرات الحواجز منذ الصباح الباكر لمنع المصلين.

 

 ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.

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