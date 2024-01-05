الهلال السعودي يصرف النظر عن ضم لاعب آسيوي لهذا السبب

صرفت إدارة نادي الهلال السعودي النظر عن التعاقد مع لاعب آسيوي لضمه لقائمة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وذكرت مصادر قريبة من المادي أن إدارة الهلال لم تجد لاعباً آسيوياً صاحب قدرات كبيرة يستحق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتقرر صرف النظر عن الصفقة وتأجيلها للوقت المناسب.

الهلال يقرر التعاقد مع لاعب آخر بديلاً لـ نيمار

اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي قرارًا بالتعاقد مع لاعب أخر ليكون بديلا للنجم البرازيلي نيمار جونيور والذي يغيب عن المشاركة مع الزعيم منذ التعاقد معه بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودي في تقرير لها اليوم أن إدارة الهلال اتخذت قرارها بالتعاقد مع لاعب آخر بديلاً لـ نيمار، على أن يتم استبعاد اللاعب من القائمة لحين عودته من الإصابة مع بداية الموسم المقبل.

وكان الهلال قد تعاقد مع نيمار في الصيف الماضي قبل أن يتعرض لإصابة بالرباط الصليبي ويبتعد عن المشاركة لمدة لن تقل عن 10 أشهر، حيث يحتاج النجم البرازيلي لعلاج وتأهيل طويل المدى.