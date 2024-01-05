كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال المزيد من القتلى والجرحى في غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، إن عناصرها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية بثلاث عبوات، ما أسفر عن قتيل وجريح بصفوف جيش الاحتلال في منطقة الزنة شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويشهد اليوم 91 منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، اشتباكات قوية بين المقاومة وجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة.

وأكدت القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة الزنة شرقي خان يونس.

كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بجوار إحدى الآليات المتوغلة في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة RPG وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأفادت كتائب القسام بأن عناصرها الذين خاضوا الاشتباكات ضد جيش الاحتلال أكدوا استهداف 9 آليات إسرائيلية، خلال اشتباكات بقطاع غزة.

وبثت قناة الغد الصور التي نشرتها كتائب القسام من استهداف حشود آليات وجنود إسرائيليين في منطقة القرم شمالي قطاع غزة.

وأفادت الغد بسماع دوي صفارات الإنذار في سديروت وعسقلان ومستوطنات الغلاف ووقوع إصابة مباشرة في مبنى تابع لبلدية سديروت في إسرائيل. في تزامن مع إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق عن إصابة 14 جنديا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في المعارك الدائرة داخل القطاع.

كما قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فنكلمان إن القتال طويل ومعقد في قطاع غزة.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 162 فلسطينيا وإصابة 296 آخرين خلال أربع وعشرين ساعة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22600 فلسطيني، فضلا عن إصابة 57910 آخرين منذ السابع من أكتوبر.