مصرع أب وبناته الثلاثة.. النيابة تواصل معاينة موقع حريق منزل بسقارة

تواصل جهات التحقيق، معاينة حريق اندلع داخل منزل بمنطقة سقارة بالبدرشين، والذي أدى إلى مصرع شخص وبناته الثلاثة، وإصابة الأم وابنتها الرابعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على جثامين المجني عليهم.

مصرع أب وبناته الثلاثه.. النيابة تواصل معاينة موقع حريق منزل بسقارة

وجاءت أسماء المتوفين في حريق سقارة وهم، جميل رمضان نصر بدر، وأميره جميل رمضان بدر، ونرمين جميل رمضان بدر، وبسملة جميل رمضان بدر، فيما أصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل، والابنة ياسمين جميل رمضان بدر.

كانت البداية عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة سقارة بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحادث، مدعمين بسيارات إطفاء وإسعاف، وفرضت كردونا أمنيا حول الحادث، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأوضحت التحريات حول الحادث، أن سبب الحريق ماس كهربي داخل المنزل، كما أن المنزل قديم مكون من طابق واحد، من الطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا

كما امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية عن 18مصاب ، في انقلاب سيارة ميكروباص ، على طريق سفاجا الغردقة جنوب البحر الأحمر،وتوالت النيابة التحقيق .

وكان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انحراف عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في وقوع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.