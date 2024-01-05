محمد صلاح يخوض مرانه الأول في معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

خاض النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مرانه الأول في معسكر منتخب مصر التحضيري استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار منتصف الشهر الجاري.

وحضر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمصاحبه ابطال مصر والعالم من الرياضيين فى العاب المصارعة ورفع الاثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو تدريبات المنتخب القومى لكرة القدم والتى يستضيفها استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك من أجل تقديم الدعم للمنتخب المصري لكرة القدم قبل خوض لاعبي الفراعنة منافسات بطولة كاس الامم الافريقية لكرة القدم .

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم:

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

حراس المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا