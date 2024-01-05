انطلاق فعاليات حملة "تنمية الأسرة المصرية" بالإسماعيلية

تحت شعار "أسرتك..ثروتك "

اطلق مركز الإعلام والمجلس القومي للمرأه بمحافظه الاسماعيليه اولي فعاليات حملة (تنمية الاسرة المصرية ) تحت شعار "أسرتك..ثروتك "والتي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، من أهم مرتكزات الحملة التنازل الإعلامي لمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وهي محور ضمان الحقوق الانجابية ومحور الاستثمار في الطاقة البشرية ومحور تدعيم المرأة والاتصال والاعلام من اجل التنمية.

تم تدشين أولي فعاليات الحملة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمحافظه الاسماعيليه برئاسة لبني ذكي مقرره الفرع والذي نظم بمركز ومدينة ابوصوير من مضيفة أبو عيادب بحضور ومشاركه شادية رزق عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس مجلس إدارة جمعية رزق، وشارك بالحضور ومديحة عياد المدير السابق بالوحدة الاجتماعية بابو عياد.



وأكدت إيناس يوسف مدير مركز الإعلام علي اهميه الدور الهام لقطاع الإعلام الداخلي في تبني الحملات الاعلامية التي تهدف الي تحقيق مستوي مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض في معدلات البطالة وتوعية المجتمع باخطار معدلات الإنجاب المرتفعة واخطار الإنجاب المتكرر علي صحة الام والطفل.

وتطرقت ضيفة اللقاء الدكتورة هويدا النشار استشاري النسا والتوليد الي الحقوق الانجابية للمرأة منذ الطفولة مرورا بمراحل الصحة الانجابية (الطفولة - المراهقة - الشباب - ماقبل الزواج - الحمل - والولادة - وصولا لسن مابعد الإنجاب).