السيسي خلال تفقده مشرعات طرق بالقاهرة الجديدة: نقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية (شاهد)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15 ألف فدان، ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده مشروعات الطرق والذي بثته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن "إحنا هنا بنتكلم في 15 ألف فدان، والتطوير اللي بنعمله ده بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية، وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وكلام كتير أوي، انت بينك وبين القاهرة الجديدة أد إيه؟ مفيش حاجات بسيطة".

وأضاف: "النهاردة الشبكة اللي بنعملها 15 ألف فدان دول هنبقى قادرين نقدر نجيب سواء القاهرة الجديدة أو مناطق المستثمرين نضيف لهم 15 ألف فدان".

واستمع الرئيس السيسي من القائمين على المشروع إلى خطط وخطوات سير العمل، والذين شرحوا أعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور الـ 90 الجنوبي والشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر، ومحور السادات داخل القاهرة الجديدة.

الرئيس السيسي يُهنئ الأقباط المصريين بالخارج بعيد الميلاد المجيد

وفي سياق آخر، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة للأقباط المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال الرئيس السيسي في برقية التهنئة: الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تابع الرئيس السيسي، في البرقية التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي يعرب عن أمنياته للمصريين بالخارج بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.