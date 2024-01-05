أمريكا تنفي تأثر أسعار الطاقة باضطرابات الشحن في البحر الأحمر

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنهم لا يروا أي تأثير ملموس في أسعار الطاقة من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إن جولة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، للمرة الرابعة في الشرق الأوسط تسعى إلى تخفيف التوترات المشتعلة على حدود إسرائيل مع لبنان وفي البحر الأحمر والعراق وأماكن أخرى في المنطقة، وسط مخاوف من توسع الحرب.

قصف عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

وفي سياق آخر، قُصفت مستوطنة عسقلان وغلاف غـزة برشقات صاروخية، كما تم استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وقام مجاهدو القسام بتفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أدى 15 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من منع قوات الاحتلال المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة عشرات الحواجز منذ الصباح الباكر لمنع المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.