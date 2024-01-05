وكيل صحة سوهاج يشهد ندوة توعوية عن " القضية السكانية"

أدي اليوم الجمعة الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة و محمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و بحضور الدكتور عبدالعاطي مزيد مدير عام اوقاف سوهاج والشيخ فتحي قبيصي شيخ مسجد سيدي العارف بالله والشيخ محمد السيد إمام المسجد

وتناولت الخطبة التي القاها "قبيصي" عن الأسرة و حقوق الطفل والمرأة في الإسلام وأراء العلماء بشأن القضية السكانية و تأثيرها علي المجتمع و الفرد .

وعقب انتهاء الصلاة القي الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج

ندوة توعوية بعنوان "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل" وتناول خلالها الأراء الطبية المختلفة والمشكلات الصحية التي تلحق بالطفل والأم نتيجة تتابع مرات الحمل و الحمل غير المنظم واضراره البالغة

علي صحة وحياة كل من الأم و الطفل .

كما تناول وكيل صحة سوهاج خلال الندوة أهمية الصحة الإنجابية للأسرة وتوفير بيئة آمنة وحياة كريمة لأفرادها

موضحاً أن معدلات المواليد المتزايدة لها تبعيات خطرة على التنمية وعلى المجتمع وتلتهم اي تنمية حقيقية .

لافتاً إلى الأضرار الصحية التي تلحق بصحة الاسرة وخاصة المرأة المصرية .

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن جميع وسائل تنظيم الأسرة متوفرة بجميع الوحدات والمراكز الطبية بربوع المحافظة وبالمجان .

مؤكداً ان إستقرار الحياة الأسرية يبدأ من الصحة العامة لأفرادها مؤكداً أيضاً ان الإسلام شدد على المحافظة على حقوق الطفل ورعايته وكذلك المرأة.

وتأتي تلك الفاعليات تنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان ومعالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقائهما الموسع مع وكلاء وزارتي الصحة والأوقاف وكذلك توجيهات معالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وفي إطار الإستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية حيث وجه الوزيرين بتنفيذ ندوات توعوية علمية ودينية بالتعاون بين الصحة والأوقاف بدور العبادة بجميع المحافظات للتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية.