قوات تابعة للبحرية الهندية تصعد إلى السفينة المختطفة قرب الصومال

ذكرت وسائل إعلام هندية عن مسئولين عسكريين، بقيام قوات تابعة للبحرية الهندية بالصعود إلى السفينة المختطفة قرب الصومال، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

سفينة حربية هندية تتدخل لتحرير سفينة مختطفة في بحر العرب

وفي سياق متصل، أعلنت البحرية الهندية، الجمعة، أن قوة خاصة تابعة لها صعدت على متن سفينة الشحن "ليلا نورفولك" في بحر العرب، بعد أن وجهت نداء استغاثة من تعرضها للخطف قبالة سواحل الصومال، لافتا إلى أن البحرية الهندية في بيان، إن المدمرة "تشيناي"، اعترضت السفينة المختطفة، بعد ظهر الجمعة، وصعدت "قوة كوماندوز من مشاة البحرية الهندية على متن السفينة".

وقال متحدث باسم البحرية الهندية لوكالة "فرانس برس"، إن القوة الخاصة تعمل على التأكد من "خلوها من أي أشخاص وجودهم عليها غير قانوني تم الإبلاغ أنهم على متن السفينة في وقت سابق".

ولم يتم تحديد موقع السفينة بدقة، لكن تم رصدها آخر مرة من قبل مراقبي الحركة البحرية عبر الإنترنت قبالة ساحل شرق إفريقيا قبل 6 أيام.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، في وقت سابق عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن السفينة: "ليلا نورفولك" على متنها طاقم هندي من 15 فرداً على الأقل، وأنها اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها، الخميس.

وأوضح بيان البحرية الهندية، أن السفينة بعثت رسالة إلى منصة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تفيد بأن ما بين 5 و6 أفراد مسلحين مجهولين اعتلوها، مساء الخميس.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن السفينة كانت على بعد 460 ميلًا بحريًا شرقي الساحل الصومالي حين بثت الرسالة.

وأشار البيان، إلى أن السفينة الحربية الهندية "تشيناي" حولت مسارها لمساعدة السفينة "ليلا نورفولك"، مضيفاً أن طائرة تابعة للبحرية حلقت فوق السفينة المختطفة الجمعة، وأجرت اتصالا معها.