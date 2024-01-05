الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأسيوطي يعقد جلسة مع الجهاز الفني الجديد لـ لاڤيينا

الأسيوطي يجتمع مع
الأسيوطي يجتمع مع الجهاز الفني للفريق

عقد محمود الاسيوطي رئيس نادي لاڤيينا اجتماع مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة الكابتن أحمد صلاح المدير الفني.

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نادى لاڤيينا يُقرر تجميد بيع اللاعبين بالفريق الأول هذا الموسم

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لاڤيينا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد عقب استقالة عبد الباقي جمال

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وحرص وائل حبيب المدير الرياضى للنادى  على حضور الاجتماع رفقة الجهاز الفني عبر زوم.


رسمياً.. لاڤيينا يضم رضا الويشي 


في سياق آخر، نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي فى التعاقد مع رضا الويشى مهاجم الأهلى والمقاولون العرب والإنتاج الحربي في الدورى الممتاز.
صعد رضا الويشى مع أندية  اف سى مصر و كوكا كولا و حرس الحدود للدورى الممتاز وسجل الموسم الماضى مع فريق السكة الحديد 5 أهدف وصنع 9 وصعد مع الفريق من الممتاز ب إلى دورى المحترفين.
في سياق متصل، عقدت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا اليوم اجتماعاً هاما تم فيه اتخاذ قرار بالإجماع بعدم الموافقة على بيع او إعارة  اى لاعب هذا الموسم وعدم النظر فى اى عروض مقدمة من اى نادى سواء فى الدورى الممتاز أو دوى المحترفين وذلك للحفاظ على قوام الفريق والاستمرار في سباق المنافسة على الصعود بقوة.
واكدت لجنة الكرة أن الاستغناء عن احمد سالم جاء بسبب وجود 3 لاعبين أجانب فى حين تنص لائحة اتحاد الكرة على مشاركة لاعبان فقط في المباريات

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الجريدة الورقية