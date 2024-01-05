قافلة الأزهر والأوقاف الدعوية بسيناء: الاهتمام بالصحة الإنجابية يسهم في تنشئة جيل قوي

انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - القليوبية)، اليوم الجمعة 5/ 1/ 2024م، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".

وفيها أكد العلماء على أن مِن أَجَلِّ نعم الله (عز وجل) على عباده نعمة الصحة والعافية، لذلك اهتم الإسلام بصحة الإنسان، لا سيما الصحة الإنجابية التي تسهم في تنشئة جيل فتي قوي تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحيًّا وعلميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا؛ ليقوم بمهمة تعمير الدنيا وإصلاحها، حيث يقول الحق سبحانه: "هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا".

المتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الإنجابية

كما أشاروا إلى أن المتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الإنجابية من خلال رعايته لحق الأم صحيًّا وحياتيًّا، وحق الوالدين في التمتع بحياة كريمة، والقدرة على القيام بالمسئولية التي كلفهما الله تعالى بها في تربية الذرية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ راعٍ في أهْلِهِ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها"، ويقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): "أَدِّبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَا عَلَّمْتَهُ".

وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف شمال سيناء (نخل)

1- الشيخ / محمود أحمد مرزوق إبراهيم - مدير المديرية - الكبير – نخل – نخل

2- الشيخ / رمضان خميس عبد الجيد بكر - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - التقوى – نخل - نخل

3- الشيخ / وليد محمد إبراهيم محمد - إمام وخطيب - الرحمن – الريد – نخل

4- الشيخ / محمد عبد الوهاب السيد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - التعمير – نخل - نخل

5- الشيخ / علي كيلاني إبراهيم كيلاني - إمام وخطيب - الرحمن – التمد - نخل

6- الشيخ / سعيد السيد عامر الجاهل - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الفتح – نخل - نخل

7- الشيخ / أحمد رشدي محمد محمد - إمام وخطيب - الشهداء – صدر حيطان - نخل

8- الشيخ / خضر حسني بدير سعيد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - بئر سبعة - بئر سبعة - نخل

9- الشيخ / حسن عبد العظيم عبد الونيس - إمام وخطيب - الرحمن – صدر حيطان - نخل

10- الشيخ / سليم أحمد سليم إبراهيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمن – النثيلة – نخل

ثانياً : مديرية أوقاف جنوب سيناء (دهب)

1- الشيخ / السيد يوسف السيد غيط - مدير المديرية - الهدى

2- الشيخ / باسم سمير محمد الشربجي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - المدينة

3- الشيخ / هاني عبد الحميد مياح - إمام وخطيب - الكوثر

4- الشيخ / محمود إبراهيم محمود قمر - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الثقافة

5- الشيخ / يسري جمعة متولي - إمام وخطيب - الرحمن

6- الشيخ / محمود رجب فتحي عامر - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمة

7- الشيخ / حسن منصور منصور مبروك - إمام وخطيب - الفنار

8- الشيخ / حافظ أحمد محمد شاكر - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الفردوس

9- الشيخ / خالد محمد سيد أحمد - إمام وخطيب - الشيخ جميع

10- الشيخ / أحمد رمزي محمود قطب - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الصالحين

ثالثًا : مديرية أوقاف القليوبية (الخصوص)

1- د/ عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن - مدير الدعوة - الكبير – الخصوص

2- الشيخ / محمد شحتة حسان محمد - مجمع البحوث الإسلامية - الإيمان – الخصوص

3- الشيخ / عبد الله محمد السيد عبد العال - إمام وخطيب - الجامع – الخصوص

4- الشيخ / عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح - مجمع البحوث الإسلامية - الرحمن عزبة نجيب - الخصوص

5- الشيخ / أحمد سمير عطية غنيمي - إمام وخطيب - الشيخ عبد الله – الخصوص

6- الشيخ / هشام محمد عبد الفتاح محمد - مجمع البحوث الإسلامية - الصفا والمروة – الخصوص

7- الشيخ / إبراهيم محمد صلاح إبراهيم - إمام وخطيب - أبو عطية – الخصوص

8- الشيخ / إبراهيم السيد إبراهيم السيد - مجمع البحوث الإسلامية - عبد الله الغريب – الخصوص

9- الشيخ / سيد عبد الحكيم عبد الله بيومي - إمام وخطيب - النور الفرغلي – الخصوص

10- الشيخ / علي السيد محمد علي - مجمع البحوث الإسلامية - سلامة رضوان – الخصوص