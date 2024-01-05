لاعب مالي للوفد: لدينا فريق قوي وسنفعل الكثير من أجل الحلم الأفريقي

أعرب سياكا باجايوكو لاعب منتخب مالي عن ثقته فى وصول منتخب بلاده بعيدا في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تبدأ الأسبوع المقبل فى كوت ديفوار التي تستضيف البطولة الأفريقية.



وأضاف سياكا باجايوكو في تصريحات خاصة لـ الوفد، أن منتخب بلاده لديه فريق جيد جدًا وشاب جدًا.

وواصل باجايوكو الذى سبق أن مثل بلاده دوليا فى أن لاعبو منتخب مالى أقوياء من الناحية الفنية والتكتيكية، وتابع: لقد مر وقت طويل وهم يلعبون معًا مما أحدث الكثير من الانسجام بين صفوف منتخب مالي.

واختتم تصريحاته منتخب مالى سوف تفعل الكثير من الأشياء في بطولة كأس الأمم الأفريقية التى سوف تبدأ الأسبوع القادم فى كوت ديفوار، من أجل تحقيق الحلم.

جدير بالذكر أن منتخب مالى يقع فى المجموعة الخامسة التى تضم تونس، وجنوب أفريقيا، ونامبيا.

ولم يتواجد سياكا باجايوكو في اختيارات إيريك سيكو شال المدير الفني لمالي، خلال إعلانه لقائمة النسور المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي شهدت تواجد لاعب الأهلي، آليو ديانج.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، وتنطلق يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.



قائمة مالي لأمم أفريقيا:



أبو بكر دومبيا، إسماعيل دياوارا، دجيجي ديارا، هاماري تراوري ، أداما نوس تراوري، يف بيسوما، بوبكر تراوري، ديادي ساماسيكو، محمد كاميرا، دودو حيدرا، أليو ديانج، اسانا كوليبالي، يوسوفا نيكاتي، سيريني دوكوري، سيكو كويتا، نيني دورجيليس، موسى دومبيا، فوسيني دياباتي، إبراهيم سيسوكو،لاسين سينايوكو.