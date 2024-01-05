رصف الطريق المؤدي إلى جامعة جنوب الوادي الأهلية

قال الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وافق خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على تجهيز ورصف مسافة واحد كيلو متر وهى المسافة الواصلة بين مباني جنوب الوادي الأهلية والمستشفيات الجامعية لجامعة جنوب الوادى.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ان هذا الطريق سيساهم فى التسهيل على وصول طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية للمستشفيات الجامعية ومركز العلاج الطبيعى لخدمة التدريس لطلاب القطاع الطبى.

وأيضا سهولة تيسير خط المواصلات الداخلية للطلاب للوصول لفندق الجامعة والمكتبة المركزيه والقرية الأولمبية بالجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لوزبر التعليم العالي والبحث العلمي واللواء مهندس هيثم زكى مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية.