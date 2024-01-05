ختام فعاليات الدورة الرياضية بمشاركة أفرع مياه الشرقية

شهد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، ختام فاعليات الدورة الرياضية لكرة القدم لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بمشاركة جميع أفرع الشركة، وذلك في جو يسوده الحماس والألفة بين جميع المشاركين.

وشهد اليوم الختامي في الدورة الرياضية المباراة النهائية بين شباب فرع أولاد صقر وشباب فرع أبو حماد، وذلك في جو تنافسي انتهى بفوز شباب فرع أولاد صقر بكأس الدورة.

وقدم الفريق الفائز الشكر للمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لحرصه الشديد على دعم هذه الفاعليات والدورات الرياضية، والتي تساهم في تعزيز مشاعر المحبة والتأخي بين العاملين بأفرع الشركة.

وقال رئيس الشركة: إن الرياضة لغة مشتركة تزيد من التفاهم والتعاون، وخلق روح الفريق بين المشاركين، والتشجيع على ممارسة الرياضة أحد المفاهيم التى نسعى إلى تعميقها لدى العاملين، والتى تنعكس على تحسين أدائهم أثناء العمل.

وحرص رئيس الشركة على تسليم الفريق الفائز الجوائز وكأس الدورة، مؤكدا دعمه الشديد ،وحرصه على دعم هذه الفاعليات والأنشطة، لما لها من أثر بالغ في رفع الروح المعنوية للعاملين، وتحقيق الترابط وتقوية أواصل المحبة والزمالة بين العاملين، مما ينعكس على الأداء الوظيفي، وتحقيق التكامل بين الافرع وقطاعات الشركة، موجها الشكر لكل المشاركين والمنظمين من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لهذا الحدث الرياضي الهام.