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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يكشف تفاصيل إصابات لاعبي مانشستر سيتي

بيب جوارديولا مدرب
بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أخر مستجدات إصابات لاعبي الفريق السماوي وتفاصيل حول موقفهم من العودة للمشاركة مع الفريق.

وقال جوارديولا: " دوكو يشعر بأنه جيد، وكذلك كيفين دي بروين ولكن إصابته كانت طويلة، لذلك يجب أن نكون صبورين ولا نستعجل عودتهم حتى لا تتفاقم المشكلة ".

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وأضاف مدرب السيتيزن: " هالاند يتحسن قليلًا، ولكن يجب أن نكون حذرين، لا أعرف بشأن مباراة الأحد، من الممكن مباراة نيوكاسل، ولكن بالنسبة لباقي المباريات سنكون مستعدين ".

وتابع: " ستونز لا يتدرب معنا، هو يتحسن ولكنه لا يتدرب معنا، عودته تحتاج لمزيد من الوقت والصبر ".

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد هيديرسفيلد

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة هيديرسفيلد تاون في المباراة  التي ستجمع بينهما يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد هيدرسفيلد تاون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

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