منتخب مصر لسيف المبارزة يتأهل لنهائي كأس العالم ويضمن ميدالية
نجح منتخب مصر لسيف المبارزة تحت 20 سنة، في التأهل لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في إيطاليا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري، وذلك عقب الفوز على منتخب سويسرا في نصف النهائي.
واستطاع منتخب سيف المبارزة الفوز على منتخب سويسرا بنتيجة 45/31 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويضمن ميدالية لمصر.
قد تمكن منتخب سيف المبارزة من تحقيق الفوز على منتخب السعودية بنتيجة 45/35 في ثمن النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 45/36 في ربع النهائي.
ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الإيطالي صاحب الأرض في مباراة قوية بالنهائي.
وتضم قائمة منتخب مصر لسيف المبارزة كل من محمد ياسين و محمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل.
ويقود الفريق فنيا د. السيد سامي بينما يترأس بعثة المنتخب أ. أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.