أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: أمريكا أكثر دولة تتدخل في شؤون العالم (فيديو)

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن أمريكا أكثر دولة تتدخل في شؤون كل دول العالم، قائلا إنها تنشر أكثر من 70 قاعدة عسكرية على مستوى العالم دون وجه حق.

وأضاف خلال لقاء عبر "سكايب" مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن أمريكا لديها ازدواجية في المواقف بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية، متابعا"لا أضع آمالاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".

وأشار إلى أنه يجب على أمريكا إجبار إسرائيل من أجل وقف العدوان، مضيفًا أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل العملية العسكرية الصهيونية في غزة.

وذكر أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إيجابي، وبناء وضمانة حقيقية لوقف التهجير.

زيارة وزير خارجية أمريكا للشرق الأوسط

وفي سياق متصل أكد المتحدث الإقليمي لوزارة خارجية أمريكا، سامويل وربيرج، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة للشرق الأوسط، تشمل 8 دول والضفة الغربية لعقد مباحثات بشأن قطاع غزة.

وقال إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع جميع الحلفاء في المنطقة لإطلاق سراح المحتجزين، والتركيز على عدم توسيع دائرة الحرب والصراع، أبرز الأولويات التي يركز عليها أنتوني بلينكن في زيارته للشرق الأوسط.

وأوضح أنَّ واشنطن ترى عدم وجود رابط بين هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر بالإضافة إلى الانفجار الذي وقع في إيران والحرب في غزة، مضيفًا أنَّ إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس، وبرر وجود حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة من أجل الاستقرار وليس التصعيد.

وذكر أنَّ حماس والحوثيين وحزب الله جميعها أطراف ترغب في التصعيد وشنَّ هجمات إرهابية تستهدف إسرائيل، وواشنطن لديها الحق في الدفاع عن شركائها بالمنطقة.

وتعليقًا على اغتيال صالح العاروري، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أوضح "وربيرج" أنَّ واشنطن لا ترغب في التصعيد بالمنطقة وهناك المسؤولون الأمريكيون متواجدون الآن في لبنان يبحثون الحادث.