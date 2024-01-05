محافظ سوهاج يستعرض حصاد 2023 لمديرية العمل

في متابعة لحصاد عام 2023 المنصرم بمختلف المديريات والهيئات، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2023م شهد قيام مديرية العمل بسوهاج بتعيين عدد 8768 شابا وفتاة، من بينهم 225 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، بالإضافة إلى استخراج عدد " 30083 " شهادة قيد " كعب عمل "، منهم " 607 " شهادة قيد لذوي الإعاقة، و استخراج عدد 8473 شهادة قياس مستوى مهارة، وترخيص مزاولة مهنة .

وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة أنه في مجال رعاية العمالة الغير منتظمة فإن إجمالي المسجلين المشتغلين بقاعدة البيانات بلغ " 12985 " عامل، وقد بلغ إجمالي مبالغ الرعاية الصحية والإجتماعية، والمنح الدورية المنصرفة للعمال 22 مليون و 58 ألف و 646 جنيه، منها " 19 مليون، و101، و 500 جنيه" منح دورية للعمال المسجلين بالقاعدة " منح المولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك، عيد العمال، ومنحة عيد الأضحى المبارك"، كما تم صرف منح مواليد عدد 603 عامل بمبلغ مليون و 207 ألف جنيه، وتم صرف منح زواج لعدد 115 عامل بمبلغ 345 ألف جنيه، ومنح إعانة وفاة أحد الأقارب لعدد 125 عامل بمبلغ 250 ألف جنيه، وتم صرف منح إعانة وفاة العمل لعدد 35 عامل بمبلغ 350 ألف جنيه، وتم صرف منح استثنائية لوفاة عدد 2 عامل بمبلغ 210 ألف جنيه" بوليصة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه ، منحة استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه؛ بإجمالي 560 ألف جنيه تم صرفها لوفاة العمال، فضلاً عن صرف 595 ألف و 146 جنيه رعاية صحية لعدد 1331 عامل ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.

وأضاف "أبوزيد" عن ما تم إنجازه خلال عام 2023م الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 4597 منشأة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 1059 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 750 محضر سلامة لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة لعدد 3089 منشأة، و إحالة عدد 166 منشأة للسلطة المختصة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 402 شكوى عمالية ، تم تسوية 51 منها ودياً ، وإحالة 149 للمحكمة العمالية ، و 131 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة، و 71 آخرين .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل 23 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق المحافظة على مهن " الفندقة الشاملة، التسويق الإلكتروني، صيانة المحمول، والحاسب الآلي، إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، المساحة والخرائط، الخياطة والتفصيل، المشغولات اليدوية" ، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 381 متدرب، كما تم تدريب 100 بالورش على مهن مختلفة من خلال برنامج التدرج المهني .

وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 50 عقدا للعمل بدولة المملكة العربية السعودية، وعدد 30 عقدا للعمل بدولة الأردن .

وبالنسبة لمجال إدارة المرأة وتكافؤ الفرص فقد تم عقد 52 ندوة خاصة بالمرأة في مجال " المساواة بين الجنسين، العنف بأشكاله وكيفية القضاء عليه، تنظيم الأسرة والمحافظة على الصحة الإنجابية للمرأة، حقوق المرأة وواجباتها طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية، الاتفاقيات الدولية، حضرها 1070 من العاملين بالمنشآت ذكور وإناث، كما تم عقد 49 ندوة خاصة بالسكان، حضرها عدد 842 عامل وعاملة.

وفي مجال تشغيل ورعاية عمال المخابز، فقد تم تسجيل عدد 12 مخبز بلدي وسياحي جديد، وتم تحرير عدد 271 عقد عمل جديد لعمال المخابز