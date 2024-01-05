تسلا تستدعي 1.62 مليون سيارة في الصين

تستدعي شركة تسلا 1.62 مليون سيارة في الصين بسبب نفس مشكلة سلامة الطيار الآلي التي أجبرتها على ترقية مليوني سيارة في الولايات المتحدة. كما كان من قبل، سيتم إجراء الإصلاحات عبر تحديثات مجانية عبر الهواء (OTA) لإضافة ميزات تضمن انتباه السائقين أثناء استخدام نظام مساعدة السائق في Tesla. ويؤثر هذا القرار على كل سيارات تسلا التي تم بيعها في البلاد تقريبًا، بما في ذلك سيارات Model S وModel X المستوردة بالإضافة إلى سيارات Model 3 وModel Y EVs المصنوعة في الصين.

وفقًا لإدارة الدولة الصينية لأنظمة السوق (SAMR)، قد "يسيئ السائقون استخدام وظيفة المساعدة على القيادة المدمجة من المستوى الثاني، مما يزيد من خطر اصطدام السيارة وتشكيل مخاطر على السلامة". كما هو الحال في الولايات المتحدة، سيتضمن تحديث OTA عناصر تحكم وتنبيهات إضافية تشجع السائقين على مواصلة مراقبة السيارة عند تشغيل وظيفة Tesla Autosteer.

تستدعي شركة Tesla أيضًا 7538 سيارة مستوردة من طرازي S وModel X لإصلاح مشكلة قد تمنع فتح الأبواب في حالة حدوث تصادم - وهي مشكلة تم تناولها أيضًا في وقت سابق في الولايات المتحدة. سيتم إجراء هذا الاستدعاء عبر تحديث عبر الهواء أيضًا، دون حاجة العملاء للذهاب إلى متاجر Tesla.

في الولايات المتحدة، أبقت NHTSA تحقيقاتها في ضوابط سلامة الطيار الآلي مفتوحة بينما تراقب إصلاحات Tesla. قالت الهيئة التنظيمية في أغسطس الماضي إنها فتحت تحقيقًا في الطيار الآلي بعد 11 حادثًا مع مركبات الاستجابة الأولى المتوقفة منذ عام 2018 والتي أسفرت عن 17 إصابة ووفاة واحدة. في رسالة إلى Tesla تم إرسالها بعد فترة وجيزة، طلبت الهيئة التنظيمية وثائق مفصلة عن Autopilot لمعرفة كيف تضمن أن السائقين البشريين سيبقيون أعينهم على الطريق أثناء تشغيل Autopilot وما إذا كانت هناك حدود للمكان الذي يمكن استخدامه فيه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة تسلا إنها قامت بتسليم رقم قياسي بلغ 1.8 مليون سيارة كهربائية حول العالم. وتم بيع أكثر من نصف تلك السيارات (944,779 سيارة كهربائية) في الصين، مما يجعلها أكبر سوق للشركة على الإطلاق. يمكن لمصنع Tesla في شنغهاي إنتاج ما يصل إلى 1.1 مليون سيارة من طراز 3 وModel Y سنويًا للسوق الصينية وتصديرها إلى أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.