الأربعاء.. الحكم على متهم بقضية "أحداث أبو النمرس"

تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، الأربعاء المقبل حكمها على متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحدث عنف أبو النمرس.

وأسندت النيابة للمتهم بجانب آخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.