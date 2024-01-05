الملايين يحتشدون في صنعاء تحت حماية الطيران الحربي.. صور

لبى الملايين من الشعب اليمني، طلب قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، بالخروج اليوم الجمعة في مظاهرات ومسيرات كبرى للتأكيد على ثبات موقف المقاومة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وتجمعت حشود مليونية بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في مظاهرات بعنوان"دماء الأحرار على طريق الانتصار" تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للمجاهدين الصامدين في قطاع غزة.

وقال عبد الملك بدر الدين الحوثي أمس في بيان له: " ‏إنَّني أُوجه النداء إلى جماهير شعبنا العزيز، يمن الإيمان والحكمة، والعزة والإباء والشجاعة؛ للخروج يوم غدٍ الجمعة فـي مظاهرات ومسيرات كبرى، وفـي الـمقدِّمة صنعاء فـي ميدان السبعين؛ ليُسْمِع الشعب اليمني العزيز صوته وكلمته لكل العالم، فـي ثباته على موقفه الإيماني والأخلاقي والإنساني فـي نصرة الشعب الفلسطيني الـمظلوم".

وأضاف: " الشعب الفلسطيني الذي يرتكب الصهاينة اليهود بحقه جرائم الإبادة الجماعية، ويدمِّرون مدنه ومساكنه فـي غزة بشكل كامل، ويتفننون فـي ممارسة أبشع الجرائم ضده، من دفن الأحياء وسحق بعضهم بالدبابات، وإرسال الكلاب البوليسية لنهش لحم الجرحى، وبقر بطون الحوامل وإعدامهن مع أَجنَّتِهن، والاستهداف للأطفال الخدَّج والرضَّعِ، وارتكاب الإعدامات الجماعية والفردية للعزل من الـمدنيين بدمٍ بارد، والتجويع الشامل للسكان فـي غزة، ومنع الغذاء والدواء والـماء عنهم، والتعرية التامَّة لـمجاميع من الـمواطنين فـي الشارع بهدف الإذلال وامتهان الكرامة".

ولفت قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى أن جرائم الاحتلال البشعة والشنيعة التي أثارت كل ذوي الضمائر الحية، وصرخت من هولها الشعوب فـي مختلف أنحاء العالم، وفـي الـمقدِّمَة شعبنا العزيز، الذي كان بإيمانه وشهامته وكرامته وعزته وشجاعته أوَّلَ الشعوب تحركًا وخروجًا؛ لإعلان الـمساندة لشعب فلسطين الـمظلوم، والأكثر حضورًا فـي الساحات والمظاهرات، وتوَّجَ ذلك بالـوقوف بشكلٍ كاملٍ مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال: عسكريًا وسياسيًا وشعبياً ورسميًا، وبالـمال والكلمة والسلاح.