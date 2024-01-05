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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

النيران تلتهم أسرة كاملة بسقارة|التفاصيل الكاملة

بوابة الوفد الإلكترونية

بينت التحريات الاولية في حريق سقارة ، والذي أسفر عن مصرع شخص وبناته  الثلاث وإصابة الزوجة والابنه الرابعة، صباح اليوم الجمعة، أن ماسا كهربائيا هو سبب اندلاع الحريق وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

ماس كهربائي..يقضي علي أسرة كاملة بسقارة|التفاصيل الكاملة 

وكانت البداية، عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة سقارة بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحادث، مدعمين بسيارت إطفاء وإسعاف، وفرضت كردون أمني حول الحادث، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. 

وأوضحت التحريات حول الحادث، أن سبب الحريق هو ماس كهربي داخل المنزل، كما أن المنزل قديم مكون من طابق واحد، من الطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية.

وكشفت التحريات، أن هذا الحريق أسفر عنه مصرع عامل يدعى جميل وبناته الـ 3 وهم "نرمين، وأميرة، وبسملة"، كما أصيبت الزوجة سحر وابنتها ياسمين بالاختناق، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى وتحرير المحضر بالواقعة

 

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