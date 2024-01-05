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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط (فيديو)

المتحدث الإقليمي
المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج

أكد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة للشرق الأوسط، تشمل 8 دول والضفة الغربية لعقد مباحثات بشأن قطاع غزة. 

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وقال خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع جميع الحلفاء في المنطقة لإطلاق سراح المحتجزين، والتركيز على عدم توسيع دائرة الحرب والصراع، أبرز الأولويات التي يركز عليها أنتوني بلينكن في زيارته للشرق الأوسط. 

حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط ليست للتصعيد

وأوضح أنَّ واشنطن ترى عدم وجود رابط بين هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر بالإضافة إلى الانفجار الذي وقع في إيران والحرب في غزة، مضيفًا أنَّ إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس، وبرر وجود حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة من أجل الاستقرار وليس التصعيد.   

وذكر أنَّ حماس والحوثيين وحزب الله جميعها أطراف ترغب في التصعيد وشنَّ هجمات إرهابية تستهدف إسرائيل، وواشنطن لديها الحق في الدفاع عن شركائها بالمنطقة. 

وتعليقًا على اغتيال صالح العاروري، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أوضح "وربيرج" أنَّ واشنطن لا ترغب في التصعيد بالمنطقة وهناك المسؤولون الأمريكيون متواجدون الآن في لبنان يبحثون الحادث

 

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